هل يجتمع براهيمي مع صلاح في روما ؟

ولا يشارك براهيمي بانتظام مع الفريق البرتغالي منذ قدوم المدرب نونو إسبيريتو سانتو.

وفي الفترة الأخيرة أثبت الدولي الجزائري أحقيته بالمشاركة أساسياً في تشكيلة التنين البرتغالي، إذ سجل 3 أهداف ومنح تمريرة حاسمة في آخر 4 مباريات للفريق.

روما ليس النادي الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع براهيمي، إذ تشير التقارير إلى رغبة نادي نيس متصدر الدوري الفرنسي في الفوز بخدماته، إضافة إلى أندية روسية وتركية بحسب الصحيفة.

انتقال براهيمي إلى روما سيمنح النادي الإيطالي دفعة قوية في الخط الأمامي، إذ سيشكل ثنائياً مميزاً مع المصري محمد صلاح.