نهاية موسم فلورينزي

ولم ينعم فلورينزي (25 عاماً) الذي بإمكانه اللعب في مركز الظهير أو في وسط الملعب، بعودته إلى تمارين فريقه بعد تعافيه من تمزق في الرباط الصليبي لركبته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إذ تعرض لتمزق في الرباط ذاته هذا الأسبوع بحسب ما أكد روما الجمعة.

ولم يحدد روما الذي يحتل حالياً المركز الثاني في الدوري الايطالي، المدة التي يحتاجها فلورينزي للتعافي.

لكن اصابات من هذا النوع تحتاج بين أربعة وستة أشهر، ما يعني أن الموسم انتهى بالنسبة للاعب الدولي المولود في العاصمة والذي غالباً ما يرتدي شارة قائد الفريق في حال لم يكن فرانشيسكو توتي أو دانييلي دي روسي في أرضية الملعب.