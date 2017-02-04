نابولي ينتصر بالسبعة ويقتنص الوصافة مؤقتاً

وتألق القائد الدولي السلوفاكي ماريك هامسيك والدولي البلجيكي درييس ميرتنز بشكل لافت في هذه المباراة بتسجيل كل منهما ثلاثية "هاتريك"، الأول في الدقائق 4 و70 و74، والثاني في الدقائق 33 و43 و90، فيما سجّل اينسيني الهدف الثاني في الدقيقة السادسة.



وكان هدف الشرف لأصحاب الأرض من توقيع اليوناني فاسيليوس تروسيديس في الدقيقة 36، علماً بأنّ ماتيا ديسترو أهدر ركلة جزاء لبولونيا في الدقيقة 26.



وحسم نابولي نتيجة المباراة في دقائقها الـ33 الأولى بتسجيله ثلاثية علماً بأنّه تلقى ضربة موجعة في الدقيقة 26 بطرد مهاجمه الإسباني خوسيه كايخون لتلقيه الإنذار الثاني، قبل أن يتساوى الفريقان على أرضية الملعب بعد 6 دقائق إثر طرد مدافعه المغربي الأصل أدم ماسينا (32).



وعوّض نابولي سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه باليرمو 1-1 في المرحلة الماضية، فحقق فوزه الرابع عشر هذا الموسم ورفع رصيده إلى 48 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام روما الذي يستضيف فيورنتينا الثلاثاء المقبل في ختام المرحلة.



وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات ميلان مع سمبدوريا، وأتالانتا مع كالياري، وكييفو فيرونا مع أودينيزي، وإمبولي مع تورينو، وجنوى مع ساسوولو، وبيسكارا مع لاتسيو، وباليرمو مع كروتوني، ويوفنتوس مع إنتر ميلان.