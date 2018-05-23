نابولي يفتح باب العودة الايطالية أمام أنشيلوتي؟

وذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن الإعلان عن الاتفاق قد لا يتم قبل الأول من حزيران/يونيو، بانتظار حل الأمور العالقة في ما يخص عقد ساري مع الفريق الجنوبي، لاسيما أنه مرتبط معه حتى 2020.

وتوصل انشيلوتي الذي أقيل من منصبه مع بايرن ميونيخ في ايلول/سبتمبر، الى اتفاق مع رئيس نابولي اوريليو دي لورنتيس بعد اجتماع بينهما الأربعاء دام لثلاث ساعات، وسبقه محادثات بين الطرفين في وقت متأخر من ليل الثلاثاء ايضا، بحسب المصدر نفسه.

ويعتقد بأن المدرب البالغ 59 عاما وقع عقدا مع وصيف "سيري آ" لعامين، مع خيار تمديده لعام إضافي.

وفي حال صحت هذه التقارير، فذلك يعني أن انشيلوتي سيعود الى الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2009 حين ترك ميلان بعد قيادته الى لقب الدوري مرة واحدة ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وتحدثت وسائل الاعلام المحلية ان المدرب السابق ليوفنتوس وتشلسي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ وافق على تقاضي مبلغ 6,5 ملايين يورو سنويا، وسيعاونه في مهمته نجله دافيدي وصهره مينو فولكو.

ورغم إنهائه الموسم وفي رصيده 91 نقطة ({قم قياسي للفريق)، اكتفى نابولي للمرة الثانية منذ وصول ساري بالوصافة خلف يوفنتوس الذي توج باللقب للموسم السابع تواليا. ويأمل نابولي من خلال تعاقده مع انشيلوتي، أن يكرر الأخير ما حققه مع ميلان وتشلسي وباريس سان جرمان الفرنسي وبايرن واحراز لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 1990.

ويعتبر انشيلوتي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات كمدرب ومرتين كلاعب مع ميلان، اختصاصيا بالدوريات المحلية، إذ توج بلقب الدوري مع كل الفرق التي دربها باستثناء يوفنتوس (دربه من 1999 حتى 2001 دون أن يحرز معه أي لقب).



أفضل الانتقال الى الخارج

وسيضطر نابولي الى دفع مبلغ 500 ألف يورو لساري من أجل فسخ عقده قبل نهاية الشهر الحالي، لكن إذا أراد أي ناد التعاقد معه خلال الفترة المتبقية من أيار/مايو، فسيكون دي لورنتيس المستفيد دون شك لأن على الراغب بخدمات المدرب البالغ 59 عاما أن يدفع البند الجزائي في عقده والبالغ 8 ملايين يورو.

ويعتقد أن زينيت سان بطرسبورغ الروسي وتشلسي مهتمان بالحصول على خدماته لخلافة مواطنيه روبرتو مانشيني الذي فسخ عقده مع الأول لتولي تدريب المنتخب الايطالي، وانطونيو كونتي المرشح لترك "ستامفورد بريدج" بعد الموسم المخيب على رغم إحرازه لقب كأس إنكلترا.

ويفضل دي لورنتيس الحصول على أموال البند الجزائي في عقد ساري عوضا عن اقالة المدرب السابق لأمبولي الذي قال بعد المباراة الأخيرة في الدوري ضد كروتوني (2-1 ما تسبب بهبوط الأخير الى الدرجة الأولى) أن "كل شيء في الحياة يصل الى نهايته".

وأضاف "أحيانا، من الأفضل أن تنهي القصص وهي في مكان جيد. لم نصل الى أهدافنا، لكن الرحلة كانت مذهلة"، موضحا "الوضع معقد. لا يمكنك القول أنك جاهز للرحيل أو مستعد للمحاولة مجددا مع الفريق، دون أن تكون متأكدا إذا كان الجميع باقيا معه".

وواصل "لا أعلم إذا كان النادي سينجح في الإبقاء على اللاعبين الذين يملكون بنودا في عقودهم تسمح لهم بالرحيل في حال كانت الأندية الكبرى راغبة بضمهم".

وكان ساري واضحا بخصوص وجهته المقبلة في حال رحيله عن نابولي، بالقول "ما أعتقده هو أنه ليس باستطاعتي الانتقال مباشرة الى فريق إيطالي آخر، وإذا كنت مضطرا للتغيير، فأفضل الانتقال الى الخارج".

