نابولي يفاوض أوسبينا ومينيوليه

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن رئيس نابولي أوريليو دي لورنتيس قوله "ثمة أربعة ضمن اهتماماتنا"، يتقدمهم مينيوليه وأوسبينا، إضافة إلى المكسيكي غييرمو أوتشوا حارس لييج البلجيكي.

أضاف "صحيح أن أوسبينا قد يأتي، نحن نتفاوض معه، لكن لا تزال ثمة بعض الاختلافات حول المطالب".

وانضم أوسبينا (29 عاما) إلى أرسنال في تموز/يوليو 2014 من نادي نيس الفرنسي، وهو بديل الحارس الأول التشيكي بيتر تشيك. وتراجع موقع أوسبينا، الحارس الأساسي لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018، بشكل إضافي في صفوف النادي الإنكليزي، بعد تعاقد الأخير هذا الصيف مع الألماني بيرند لينو من باير ليفركوزن.

في المقابل، نقلت تقارير صحافية إنكليزية عن وكيل أعمال مينيوليه نيكو فاسن، أن النادي الإيطالي يفاوض موكله أيضا.

وقال فاسن "نحن نتحدث، لكن لا يوجد اتفاق"، معتبرا في الوقت نفسه أنه "من مصلحة النادي (ليفربول) التوصل الى حل".

وأوضح أن النادي الإنكليزي "يريد أن يحتفظ به، إلا أنه يريد أن يلعب ويجب أن يلعب. يستحق أن يلعب في فريق كبير. بالنسبة إليهم (نابولي)، سيمون هو أفضل خيار لجهة الجودة، لكن ثمة أيضا العامل المالي".

وكان مينيوليه (30 عاما) احتياطيا ضمن تشكيلة المنتخب البلجيكي التي بلغت نصف نهائي كأس العالم في روسيا. لكن دوره مع ليفربول تراجع في الموسم الماضي لصالح الألماني لوريس كاريوس، وبشكل إضافي في الموسم الجديد بعد تعاقد النادي الإنكليزي مع الحارس البرازيلي أليسون من روما، في صفقة كبرى تخطت قيمتها 70 مليون يورو.

ويسعى نابولي الذي سيقوده في الموسم المقبل المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، إلى تعزيز صفوفه في حراسة المرمى، بعد انتقال حارسه الإسباني بيبي رينا إلى صفوف نادي ميلان في حزيران/يونيو الماضي.

وتعاقد النادي الذي حل ثانيا الموسم الماضي خلف يوفنتوس بطل الدوري المحلي، مع الحارس أليكس ميريت (21 عاما) قادما من أودينيزي في تموز/يوليو، إلا أنه تعرض لكسر في الذراع بعد أيام فقط من انضمامه.

ويسعى نابولي للتعاقد مع حارس قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في إيطاليا بعد غد الجمعة، عشية المرحلة الأولى من موسم 2018-2019.