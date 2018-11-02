نابولي يضغط على يوفنتوس وينفرد بالمركز الثاني مؤقتاً

نجح نابولي في تجاوز ضفه إمبولي بنتيجة عريضة 5 - 1 يوم الجمعة في الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل خماسية نابولي كلّ من البلجيكي ميرتينز (38 و64 و90+3) وإنسيني (9) والبديل البولندي ميليك (90)، فيما وقّع كابوتو على هدف الضيف الوحيد (58).

ووضع نابولي منافسه المتصدر يوفنتوس الذي يستضيف كالياري السبت تحت الضغط بعدما انفرد بالمركز الثاني مؤقتاً برصيد 25 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن حامل اللقب وثلاث نقاط أيضاً عن إنتر (22 نقطة) الثالث أيضاً.

وتجمّد رصيد إمبولي عند ست نقاط في المركز الثامن عشر مؤقتاً.

وعاد نابولي إلى سكة الانتصارات بعدما تعادل مع روما في الأسبوع الفائت، وهو على موعد مع مباراة قوية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.