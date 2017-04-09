نابولي يستعرض أمام لاتسيو في الأولمبيكو

وسجل أهداف نابولي كلا من الإسباني خوسيه كاييخون في الدقيقة 25 ولورينزو إنسيني في الدقيقتين 51 و90+2، ورفع إنسيني رصيده إلى 14 هدفاً محققاً هذا الموسم محققاً أفضل حصيلة تهديفية له.

ورفع نابولي الثالث رصيده إلى 67 نقطة وهي نفس حصيلته من النقاط في نفس المرحلة من الموسم الماضي.

وتجمد رصيد لاتسيو (7 هزائم) عند 60 نقطة في المركز الرابع.

ويعد الفوز السادس لنابولي خارج ملعبه وهي أطول سلسلة انتصارات له خارج معقله في تاريخه بالسيري (أ).