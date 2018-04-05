ميلان يمدد عقد غاتوزو حتى 2021



وجاء في بيان للنادي اللومباردي على موقعه الالكتروني "الزواج مستمر! مدرب "روسونيري" جدد عقده، ومدده حتى عام 2021".

وتولى غاتوزو (40 عاماً) مهمته خلفاً لفينتشنزو مونتيلا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، في خضم فترة من النتائج السيئة عرفها النادي. إلا أن اللاعب السابق لميلان، أعاد الثقة للاعبيه بأسلوب أثمر نتائج على أرض الملعب.

ويحتل ميلان المركز السادس في الدوري بعد بداية صعبة، لكنه استعاد توازنه بقيادة غاتوزو الذي تمكن من تحقيق سلسلة من المباريات دون هزيمة، قبل الخسارة أمام يوفنتوس 1-3 السبت الماضي.

وقاد غاتوزو ميلان إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" قبل أن يخرج على يد أرسنال الانكليزي، وإلى المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا حيث سيلاقي يوفنتوس في 9 أيار/مايو المقبل على الملعب الأولمبي في روما.

واستعان ميلان بغاتوزو الذي عرف بروحه القتالية خلال أيامه كلاعب في الفريق اللومباردي، ليخلف مونتيلا الذي أقيل من منصبه على خلفية النتائج السيئة للفريق رغم الأموال الطائلة التي انفقتها الإدارة الصينية الجديدة.

وخاض غاتوزو أكثر من 450 مباراة مع ميلان بين 1999 و2012 وأحرز معه لقب الدوري المحلي مرتين ودوري ابطال اوروبا مرتين والكأس المحلية مرة واحدة. ولعب غاتوزو قبل ذلك لموسم واحد في رينجرز الاسكتلندي. وبعد مغادرته ميلان، لعب في سيون السويسري.

وقبل قيادته الإدارة الفنية لميلان، اقتصرت تجربة غاتوزو في مجال التدريب على سيون وكريت اليوناني وباليرمو وبيزي الإيطاليين، وهو كان يعمل مدرباً لفريق الشباب في ميلان منذ أيار/مايو الماضي.