ميلان يعيد الوصل مع الانتصارات

في المباراة الأولى على ملعب "سان سيرو"، حقق ميلان الذي يملك مباراة مؤجلة مع جنوى، فوزه الرابع (مقابل ثلاثة تعادلات وخسارتين) بعد هزيمتين متتاليتين على الملعب ذاته أمام جاره الإنتر (صفر-1) محليا الأحد الماضي، ثم أمام ضيفه ريال بيتيس الإسباني (1-2) الخميس في الدوري (يوروبا ليغ).

وافتتح ميلان التسجيل عن طريق المهاجم الواعد باتريك كوتروني (20 عاما) الذي تابع برأسه في الشباك كرة عرضية من الإسباني خيسوس فرنانديز "سوسو" (17).

وأدرك سمبدوريا التعادل بعد أربع دقائق فقط بواسطة ريكاردو سابونارا إثر تمريرة من فابيو كوالياريلا الذي سجل الهدف الثاني بعد تمريرة من الأول (31).

ولم يتأخر ميلان ليعادل الأرقام بعد كرة من كوتروني الى مهاجم ريال مدريد الأسباني ونابولي ويوفنتوس سابقا الأرجنتيني غونزالو هيغواين (36).

وفي الشوط الثاني، أخذ ميلان الأسبقية بالهدف الثالث بفضل سوسو وبتسديدة بعيدة المدى (62).

ورفع ميلان رصيده الى 15 نقطة وقفز من المركز الرابع عشر الى السابع بفارق الأهداف خلف سمبدوريا وأمام ساسوولو، وبفارق نقطة واحدة أمام روما الذي يلعب لاحقا في ضيافة نابولي الثاني ووصيف الموسم الماضي.

وفي المباراة الثانية، تقدم بولونيا مرتين عبر الأرجنتيني رودريغو بالاسيو (2) والسنغالي إبراهيما مباي (56)، وعادل صاحب الأرض مرتين عن طريق البرازيلي مارلون سانتوس (17) والغاني كيفن برانس بواتينغ (85 من ركلة جزاء).

وفاز كالياري على كييفو بهدفين لليوناردو بافوليتي (15) والأرجنتيني لوكاس كاسترو (59) مقابل هدف للبولندي ماريوس ستيبنسكي (79).

وتعادل جنوى بعشرة لاعبين مع أودينيزي 2-2.

سجل للأول رومولو سوزا (32 من ركلة جزاء) والأرجنتيني كريستيان روميرو (67) قبل أن يخرج بالإنذار الثاني (74)، وللثاني كيفن لازانيا (65) والأرجنتيني رودريغو دي بول (70).

وسقط سبال أمام العائد فروزينوني بثلاثية نظيفة سجلها الغاني يوسف رامان تشيبساه (40) وكاميلو تشانو (53) وأندريا بينامونتي (89).

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء مرتقب بين لاتسيو الرابع وانتر ميلان الثالث.