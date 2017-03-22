ميلان يخسر خدمات أباتي حتى نهاية الموسم

وذكر ميلان الذي يتخلف بفارق 20 نقطة عن غريمه يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب، أن المدافع البالغ 30 عاما سيعود إلى الملاعب الصيف المقبل نتيجة العملية التي خضع لها من أجل معالجة إصابة في عينه تعرض لها الشهر الماضي ضد ساسوولو.

وقال في بيانه "يعلن نادي ميلان أن أباتي، وبعد عدة فحوصات في إيطاليا، توجه إلى ميامي للوقوف على رأي خبير طبي بخصوص الضربة الحادة التي تعرض لها في عينه اليسرى ضد ساسوولو في 26 شباط/ فبراير".

وأضاف "أن نتائج الزيارة (إلى ميامي) كانت إيجابية وعملية الشفاء تسير بسلاسة. العلاج سيعطي أباتي الفرصة لاستئناف التدريب خلال مرحلة التحضيرات الصيفية لموسم 2017-2018".

ويقاتل ميلان، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 7 مرات، للحصول على مركز مؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل بعدما أصبحت حظوظه بالتأهل إلى دوري الأبطال شبه منعدمة.

ويتخلف فريق المدرب فينتشنزو مونتيلا بفارق 10 نقاط عن نابولي، صاحب المركز الثالث الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأهم، إلا أن يتخلف بفارق نقطتين فقط عن المركز الخامس المؤهل الى "يوروبا ليغ" والذي يحتله جاره اللدود إنتر.