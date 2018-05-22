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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

ميلان مهدد بالاستبعاد من الدوري الأوروبي

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فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقاً في ملف نادي ميلان الإيطالي المتهم بعدم احترام قواعد اللعب المالي النظيف.

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وجاء في بيان اليوفا: "قررت غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة المالية بالاتحاد الأوروبي إحالة فريق ميلان الإيطالي إلى الغرفة القضائية لإخلاله بقواعد اللعب المالي النظيف، وخاصة إخلاله بشرط المساواة ".

وأكد البيان أنه: "بعد فحص دقيق لكافة الوثائق والتفسيرات التي قدمها النادي، اعتبرت غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة المالية أن حيثيات القضية لا تسمح بإبرام أية اتفاقات للتسوية".

وختم: "إن غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة المالية ترى، من بين عوامل أخرى، أنه ماتزال هناك شكوك قائمة فيما يتعلق بإعادة تمويل القروض والصكوك التي سيتم سدادها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل".

وسيصدر الاتحاد الأوروبي قراره شهر حزيران/ يونيو، علماً أن ميلان سيكون مهددا بالاستبعاد من مسابقة اليوروبا ليغ التي تأهل إليها الموسم القادم.
 

آي سي ميلان
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