ميرتنز يطفئ شمعته الثلاثين بهدفين في مرمى كالياري

أصبح روما تحت ضغط كبير بعد تنازله مؤقتاً عن المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا لمصلحة نابولي بعد فوز الأخير على ضيفه كالياري 3-1 السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الايطالي.

ويدين نابولي بفوزه الثاني توالياً ومحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة التاسعة، إلى البلجيكي دريس ميرتنز الذي احتفل بعيد ميلاده الثلاثين بأفضل طريقة من خلال رفع رصيده إلى 30 هدفاً هذا الموسم في جميع المسابقات.

وسجل ميرتنز الهدفين الأولين لنابولي في الدقيقتين 2 من داخل المنطقة و49 بتسديدة بعيدة إثر تمريرتين من الجزائري فوزي غلام، قبل أن يضيف لورنتسو انسينيي الثالث في الدقيقة 67 بتمريرة من البلجيكي بالذات.

وقلص البرازيلي دييغو فارياس الفارق لكالياري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ورفع نابولي الذي يتواجه في المراحل الثلاث الأخيرة مع تورينو وفيورنتينا وسمبدوريا، رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين أمام روما الذي يلتقي الأحد مع مضيفه ميلان، و10 أمام جار الأخير لاتسيو الرابع الذي يستضيف الأحد سمبدوريا.

وتجمد رصيد كالياري الذي تلقت شباكه 11 هدفاً في مواجهاته الثلاث الأخيرة مع نابولي، عند 41 نقطة في المركز الثالث عشر موقتاً.

ويلعب لاحقاً يوفنتوس حامل اللقب الذي يتصدر الترتيب بفارق 7 نقاط عن نابولي و9 عن روما، مع جاره وضيفه تورينو.

