مونشي يؤكد تنحي ملك روما توتي

وأتت تصريحات مونشي الأربعاء خلال مؤتمر صحافي لتقديمه رسمياً في النادي الإيطالي، بعد أيام من تصريح لتوتي ترك فيه مسألة توقفه عن اللعب نهاية الموسم الحالي مبهمة وغير مؤكدة.

وفي ظل المكانة التي يتمتع بها توتي (40 عاماً) في أوساط مشجعي روما وكرة القدم الايطالية عموما، أثار تصريح مونشي ردود فعل ومفاجأة على مواقع التواصل، على رغم ان النادي أعلن لدى تمديد عقد صانع الألعاب العام الماضي، ان هذا الموسم سيكون الأخير له.

وقال مونشي المدير السابق لنادي اشبيلية الاسباني، "توتي؟ هناك اتفاق مع النادي. هذا موسمه الأخير ومن ثم سيتابع كإداري".

أضاف ""أريده الى جانبي لأنه روما ويمكنه أن يعلمني ما هي روما. أريد أن يشرح لي توتي ويفهمني ما هي روما. إذا نجحت بمعرفة 1% مما يعرفه هو، سأكون راضياً".

وبدأ اللاعب مسيرته مع نادي العاصمة في العام 1993. وعلى رغم أن عقده ينتهي نهاية هذا الموسم، إلا أن اللاعب لم يعلن رسمياً حتى الآن نيته الاعتزال أو ترك النادي.

كما أدلى الأحد بتصريح أضاف غموضاً على هذه المسألة، إذ قال بعد خسارة فريقه دربي روما أمام لاتسيو 1-3، "هذا الدربي الأخير لي؟ هذا ما يقوله الآخرون، وليس أنا".

وفي ظل ردود الفعل التي أثارتها تصريحات مونشي، لاسيما في أوساط مشجعي روما عبر مواقع التواصل، أكد متحدث باسم النادي لوكالة فرانس برس أن "لا جديد أو مختلف في كلمات مونشي".

وكان النادي نشر عند تجديد عقد توتي في حزيران/يونيو 2016، بياناً بعنوان "روما يجدد العقد الأخير لتوتي كلاعب"