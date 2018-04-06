يوفنتوس يسعى "للنهوض" بعد أيام من خسارته القاسية بثلاثية نظيفة أمام ريال مدريد، والتي أنهت إلى حد كبير آماله بثلاثية تاريخية هذا الموسم.

ويحل فريق "السيدة العجوز" متصدر الترتيب ضيفاً على بينيفينتو الأخير السبت، ساعيا للاقتراب من لقبه السابع تواليا في الدوري. وكان نادي مدينة تورينو يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال، لكنه واجه أداء متماسكا من النادي الملكي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين، أحدهما بمقصية خلفية رائعة في مرمى الحارس العملاق جانلويجي بوفون.

ومع صعوبة مهمته للتعويض الأربعاء المقبل في مدريد، سينصب تركيز يوفنتوس على المسابقات المحلية التي يهمين عليها بشكل مطلق في المواسم الأخيرة، اذ أحرز لقب الدوري ست مرات متتالية، وثنائية الدوري والكأس في المواسم الثلاثة الأخيرة. وحاليا، يتصدر يوفنتوس الدوري برصيد 78 نقطة، بفارق أربع نقاط عن نابولي الذي يستضيف كييفو.

كما يستعد يوفنتوس لخوض نهائي الكأس ضد ميلان في 9 أيار/مايو.

ويواجه بينيفينتو مهمة شاقة لتفادي الهبوط، إذ يبتعد بفارق تسع نقاط خلف فيرونا قبل ثماني مراحل من نهاية الموسم، علما بأنه فاز على الأخير 3-صفر الأربعاء، ضمن مباراة مؤجلة من المرحلة 27 في الدوري المحلي.





نابولي للعودة للانتصارات



في المقابل، يبحث نابولي عن استعادة الانتصارات لعدم السماح ليوفنتوس بالابتعاد في الصدارة في المراحل الختامية. وتعادل نابولي مع ساسوولو الخامس عشر بنتيجة 1-1 في المرحلة 30، وهو سيستضيف كييفو الرابع عشر الأحد، وسيكون مطالبا بالفوز للإبقاء على آماله في إحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1990.

وبعد سلسلة من عشرة انتصارات متتالية في الدوري، فاز نابولي مرة واحدة في مبارياته الأربع الأخيرة (تعادل مرتين مقابل فوز وخسارة).

أما روما الثالث، فيخوض اختبارا صعبا السبت أمام ضيفه فيورنتينا الثامن ساعيا إلى محو آثار خسارته القاسية أمام مضيفه برشلونة الاسباني 1-4 في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال الأربعاء.

وسيحاول انتر ميلان الاحتفاظ بالمركز الرابع المؤهل مباشرة إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل، عندما يحل ضيفا على تورينو، وذلك في ظل التنافس بينه وبين لاتسيو الخامس (59 نقطة لميلان مقابل 57 للاتسيو) الذي يلتقي مضيفه أودينيزي.

وحقق لاتسيو الفوز على ضيفه سالزبورغ النمسوي 4-2 الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويستضيف ميلان ساسوولو، ساعيا لتعويض تعادله السلبي مع جاره انتر في "دربي" ميلانو الأربعاء، لتعزيز فرصته في خوض غمار الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على الأقل الموسم المقبل.

وتحسن أداء ميلان في الأشهر الماضية، منذ تولي لاعبه السابق جينارو غاتوزو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مهام تدريبه خلفا لفينتشنزو مونتيلا الذي أقيل على خلفية النتائج السيئة.

وتلقى ميلان على يد يوفنتوس في المرحلة ما قبل السابقة، خسارته الأولى (1-3) بعد عشر مباريات من دون هزيمة في عهد غاتوزو بالدوري.

وفي باقي المباريات، يلعب سبال مع اتالانتا، وسمبدوريا مع جنوى، وكروتوني مع بولونيا، وفيرونا مع كالياري.