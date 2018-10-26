مشاهدة مباراة نابولي وروما – مباشر



مشاهدة مباراة نابولي وروما البث المباشر



مشاهدة مباراة نابولي وروما في بث مباشر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من وزن ثقيل، خاصة وأنّ كتيبة أنشيلوتي تملك طموحات مشروعة في مواصلة المنافسة على البطولة.



وفرض البث المباشر لمباراة نابولي وروما نفسه باعتبارها أهم مباريات يوم الأحد التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لعراقة نابولي وروما وشعبيتهما الجارفة.



ويحتاج نابولي اللعب بتركيز كبير وبهدوء خاصة وأنّ مثل هذا النوع من المباريات أمام الفريق العاصمي غير المستقر بمستواه تلعب على تفاصيل صغيرة.

ويحتل نابولي المركز الثاني في الدوري الإيطالي حالياً برصيد 21 نقطة بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس المتصدر.



مباراة نابولي وروما – مباشر



مشاهدة مباراة نابولي وروما في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن نابولي لعب مواجهة صعبة الأربعاء الفائت أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2-2.

مباراة نابولي وروما يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 4 باللغة العربية في الساعة 10.30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة نابولي عبر الإنترنت

وستبث مباراة نابولي الأحد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة نابولي وروما أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

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