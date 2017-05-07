لاتسيو يهين سمبدوريا وباليرمو يغادر دوري النخبة

ولحق باليرمو ببيسكارا إلى الدرجة الثانية بتعادله مع مضيفه كييفو فيرونا 1-1.

على الملعب الأولمبي في العاصمة، تابع لاتسيو انتفاضته في الآونة الأخيرة وحقق فوزه الثالث على التوالي والـ21 هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 70 نقطة وضمن في المركز الخامس على الأقل وبالتالي التأهل المباشر لدور المجموعات في يوروبا ليغ.

وحسم لاتسيو الذي بلغ المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية حيث سيلاقي يوفنتوس حامل اللقب في العامين الأخيرين في 2 حزيران/يونيو المقبل، النتيجة في الشوط الأول بتقدمه 5-1.

وبكر لاتسيو بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة الثانية عبر السنغالي بالدي دياو كيتا، وأضاف تشيرو ايموبيلي الثاني في الدقيقة 19 من ركلة جزاء تسبب فيها المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار وطرد.

وقلص سمبدوريا الفارق في الدقيقة 32 عبر البولندي كارول لينيتي، لكن أصحاب الأرض ردوا بثلاثية تناوب على تسجيلها الهولندي ويسلي هويدت (36) والبرازيلي فيليبي أندرسون (38 من ركلة جزاء) والهولندي الاخر ستيفان دي فري (45).

وعزز البوسني سيناد لوليتش تقدم لاتسيو بالهدف السادس في الدقيقة 65، وسجل فابيو كوالياريلا الهدف الثاني للضيوف (72)، قبل أن يسجل ايموبيلي هدفه الشخصي الثاني والسابع للاتسيو في الدقيقة 70، وحذا حذوه كوالياريلا ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لسمبدوريا في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.

وفرّط أتالانتا برغامو الخامس (65 نقطة) بفوز كان قريباً اليه وتعادل مع مضيفه اودينيزي 1-1. وتقدّم أتالانتا قبيل نهاية الشوط الأول بواسطة براين كانستانتي الذي تابع برأسه في الشباك كرة وصلته من ركلة ركنية نفذها الأرجنتيني اليخاندرو غوميز (41).

وأدرك أودينيزي الذي بقي في المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة، التعادل بعد دقائق معدودة على بداية الشوط الثاني بعد مجهود فردي قام به داخل المنطقة الكرواتي شتيبي بيريتسا قبل ان يسدد الكرة من زاوية ضيقة (53).

ولا يزال الصراع قائماً على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى يوروبا ليغ بين اتالانتا الذي ضمن بنسبة كبيرة احداهما، وميلان (59 نقطة) وانتر ميلان (56) وفيورنتينا (55).