لاتسيو يهدر فرصة حسم التأهل لدوري الأبطال

وفشل لاتسيو في استغلال هدية ساسوولو الذي هزم إنتر ميلان الخامس والمنافس الوحيد لنادي العاصمة على البطاقة الأخيرة المؤهلة للمسابقة القارية العريقة 2-1 على ملعب "جوزيبي مياتسا" السبت في افتتاح المرحلة.

وكان فريق العاصمة بحاجة إلى الفوز لتوسيع الفارق بينه وبين إنتر ميلان إلى 5 نقاط وحسم البطاقة لكنه اكتفى بنقطة واحدة، وسع بها الفارق إلى 3 نقاط فتأجل الحسم إلى المرحلة الأخيرة عندما يستضيف إنتر ميلان على الملعب الأولمبي في روما.

ويحتاج لاتسيو إلى التعادل لحجز البطاقة الأخيرة، فيما يتعين على إنتر ميلان الفوز للتساوي مع فريق العاصمة وحسم البطاقة بفارق المواجهتين المباشرتين كونهما تعادلا سلباً في ميلانو في المرحلة التاسعة عشرة.

ويتأهل أول أربعة أندية إلى دوري أبطال أوروبا مباشرة، وقد ضمن يوفنتوس المتصدر ووصيفه نابولي وروما الثالث بلوغ المسابقة الأولى، فيما انحصر الصراع على البطاقة الأخيرة بين لاتسيو وإنتر ميلان.

وكان لاتسيو البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه البوسني سيناد لوليتش في الدقيقة 17 من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه إثر تعرضه للعرقلة داخل المنطقة من المدافع فيديريكو تشيكيريني، وأدرك كروتوني التعادل عبر النيجيري سيميون نوانكوو بضربة رأسية إثر تمريرة من برونو مارتيلا (29).

ومنح تشيكيريني التقدم لكروتوني بتسديدة بيسراه إثر تمريرة من أندريا باربيريس (61)، لكن لاتسيو أدرك التعادل عبر الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش بتسديدة بيسراه إثر كرة رأسية من المدافع الهولندي ستيفان دي فري (84).

وخطت أندية أودينيزي وكالياري وكييفو فيرونا خطوة مهمة نحو البقاء بفوزها خارج قواعدها، الأول على مضيفه هيلاس فيرونا قبل الأخير بهدف وحيد سجله التشيكي أنتونين باراك بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من مواطنه ياكوب يانكتو (20)، والثاني على مضيفه فيورنتينا بهدف لليوناردو بافوليتي بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من اليوناني خارالامبوس ليكويانيس (37)، والثالث على مضيفه بولونيا 2-1.

ومنح سيموني فيدري التقدم لبولونيا في الدقيقة 12 من ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد المدافع الفنلندي بيرباريم هيتيماج إثر تمريرة عرضية للمدافع المغربي الأصل آدم ماسينا.

وأدرك إيمانويل جاكيريني التعادل بتسديدة بيسراه إثر تمريرة من الأرجنتيني لوكاس كاسترو (48)، ثم منحه روبرتو إينغليسي التقدم بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من ماسيمو غوبي (60).

واستغلت الأندية الثلاثة تعثر كروتوني وخسارة سبال أمام مضيفه تورينو بهدف لالبرتو غراسي بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة (22) مقابل هدفين لاندريا بيلوتي بتسديدة بيسراه إثر تمريرة من الإسباني أليكس بيرينغوير (68) ولورنتسو دي سيلفيستري بيمناه إثر تمريرة من بيلوتي (87).

وارتقى أودينيزي إلى المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة أمام كييفو فيرونا (37 أيضا) وبفارق نقطة أمام كالياري السادس عشر ونقطتين عن سبال وكروتوني أقرب المهددين باللحاق ببينيفينتو وهيلاس فيرونا إلى الدرجة الثانية.