ورفع لاتسيو رصيده الى 21 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط على ساسولو الذي فاز على كييفو بثنائية نظيفة.

وتألق مهاجم منتخب إيطاليا تشيرو إيموبيلي في المباراة وسجل هدفين لفريقه (26 و35) قبل ان يضيف دانيلو كاتالدي (59) وماركو بارولو (70) الهدفين الاخرين، في حين سجل ميركو ارتينوتشي هدف سبال الوحيد (28).

يذكر ان المباراة جمعت الشقيقين الصربيين، لاعب وسط لاتسيو سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، وحارس مرمى سبال فانيا ميلنيكوفيتش سافيتش.

ومن جانبه عاد ساسولو إلى سكة الانتصارات رافعاً رصيده إلى 18 نقطة عقب تجاوز مضيفه كييفو بهدفي دي فرانشيسكو (42) جياكيريني بالخطأ في مرمى فريقه (90+4)، علماً أنّ الصربي تاناسيجيفيتش طرد بتلقيه الإنذار الأصفر الثاني (88).

ووقّع القناص بيلوتي على ثنائية من أصل أهداف تورينو الأربعة أمام مضيفه سمبدوريا 4-1.

وجاءت أهداف تورينو بفضل بيلوتي (12 ومن ركلة جزاء 43) والإسباني إياغو وإيزو (56 و78)، بينما تكفّل كوالياريلا بهدف الخاسر (65) في متابعة لركلة جزاء أهدرها بنفسه.

وتعادل بارما وضيفه فروزينوني بلا أهداف، في مباراة شهدت طرد السلوفيني ستولاش من طرف الأول.

