لاتسيو يقتنص فوزاً متأخراً من بارما

وشهدت هذه المرحلة أهمية للاتسيو وإنتر ميلان لأنهما سيتواجهان الإثنين المقبل على الملعب الأولمبي في العاصمة، ويأمل القطب الأزرق والأبيض للعاصمة أن يهزم إنتر لكي يقتنص منه المركز الثالث (19 إنتر حالياً مقابل 18 للاتسيو).

وعانى لاتسيو لتخطي عقبة بارما وانتظر حتى الدقائق الأخيرة ليجد طريقه إلى الشباك.

ودخل الفريقان إلى اللقاء بمعنويات مرتفعة وبظروف متشابهة إلى حدٍّ كبير، إذ فاز بارما بأربع من مبارياته الخمس السابقة فيما فاز لاتسيو بخمس من مبارياته الست الأخيرة بعدما استهل الموسم بهزيمتين على أيدي نابولي ويوفنتوس البطل.

ورغم الفرص المتبادلة بين الفريقين، عجز أيّ منهما عن الوصول إلى الشباك خلال الدقائق الـ45 الأولى، ثم بدأ نادي العاصمة الشوط الثاني ضاغطاً بحثاً عن هدف التقدم وكاد أن يحقق مبتغاه في أكثر من مناسبة، أبرزها لتشيرو ايموبيلي الذي سدد بجانب القائم رغم أنه كان في الموقع المناسب للتسجيل (51)، والإسباني لويس ألبرتو الذي سدد من خارج المنطقة لكنه اصطدم بتألق الحارس لويجي سيبي (52).

عودة كارثية لفنتورا

وتواصلت الفرص الضائعة للاتسيو وبدأ اليأس يشق طريقه إلى لاعبيه في ظل التنظيم الدفاعي لفريق المدرب روبرتو دافيرزا، وذلك حتى الدقائق العشر الأخيرة حين ارتكب ريكاردو غاليولو خطأ داخل المنطقة على البديل الكوسوفي فالون بيريشا، فانبرى لها إيموبيلي بنجاح وسجل هدفه السادس هذا الموسم (81).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أضاف لاتسيو هدفه الثاني بعد سلسلة من الفرص الضائعة، وهذه المرة عبر البديل الأرجنتيني خواكين كوريا بعد تمريرة من ايموبيلي (4+90).

وبعد 7 مراحل متتالية من دون فوز، استفاد أتالانتا من الوضع الصعب لمضيفه كييفو متذيل الترتيب لكي يلحق بالأخير هزيمته السابعة لهذا الموسم ويحقق بدوره فوزه الأول منذ المرحلة الافتتاحية، وجاء بنتيجة كاسحة 5-1 في أول مباراة لصاحب الأرض بقيادة مدرب إيطاليا السابق جانبييرو فنتورا الذي كان من دون وظيفة منذ فشل المنتخب الوطني في التأهل الى مونديال روسيا 2018.

ويدين أتالانتا بالنقاط الثلاث التي رفع بها رصيده إلى 9، للسلوفيني يوسيب إيليسيتش الذي سجل ثلاثية (28 و50 و52)، والهولندي مارتن دي رون (25) والألماني روبن غوسينس (72) اللذين سجلا الهدفين الآخرين، فيما كان هدف كييفو من نصيب السلوفيني الأخر فالتر بيرسا (84 من ركلة جزاء)، في مباراة أكملها صاحب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد فيديريكو باربا.

وتعادل بولونيا وضيفه تورينو بهدفين للباراغوياني فيديريكو سانتاندر (59) وأرتورو كالابريسي (77)، مقابل هدفين للإسباني ياغو فالكي (14) ودانيال باسيلي (54).

وتعادل فيورنتينا أيضاً مع ضيفه كالياري 1-1.