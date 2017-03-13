لاتسيو يستعيد المركز الرابع بفوز صعب على تورينو

وبدا القطب الأزرق والأبيض للعاصمة الإيطالية في طريقه للاكتفاء بالتعادل قبل أن يهديه السنغالي كيتا بالدي دياو هدف التقدم في الدقيقة 87 ثم أضاف البرازيلي فيليبي أندرسون الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي تقدم فيها صاحب الأرض عبر مهاجم تورينو السابق تشيرو إيموبيلي (56).

وأصبح إيموبيلي الذي دافع عن ألوان تورينو خلال موسم 2013-2014 ثم في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من إشبيلية الإسباني، أول لاعب من فريقه يصل إلى 17 هدفاً في الدوري خلال موسم واحد منذ أن حقق ذلك الأرجنتيني هرنان كريسبو خلال موسم 2000-2001 (26 هدفا).

وأدرك تورينو التعادل في الدقيقة 72 عبر الأرجنتيني ماكسي لوبيز لكنه لم يحافظ على هذه النقطة ومني في نهاية المطاف بهزيمته التاسعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز العاشر.

أما لاتسيو، فاستعاد بنقاطه الـ56 المركز الرابع من إنتر ميلان الذي حقق الأحد فوزاً كاسحاً على اتالانتا (7-1).