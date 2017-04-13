لاتسيو يجدد عقد ميلينكوفيتش سافيتش حتى 2022

وظهر ميلينكوفيتش سافيتش (22 عاماً) بمستوى رائع في الموسم الحالي حيث سجل سبعة أهداف وصنع أربعة أهداف.

وأثيرت تكهنات حول اهتمام أندية أوروبية بضم اللاعب الصربي، ولكن لاتسيو سبق الجميع وحسم مصيره.

وأوضح لاتسيو في بيان رسمي: "لاتسيو يعلن عن تجديد عقد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش حتى عام 2022".

وكان العقد الأصلي للاعب الصربي ينتهي في 2020 لكن لاتسيو جدد العقد لعامين إضافيين حتى 2022.