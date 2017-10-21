لاتسيو يجدد عقد ايموبيلي حتى عام 2022

وذكر لاتسيو في بيان رسمي نشره على موقعه على الانترنت أن ايموبيلي المتألق مع الفريق هذا الموسم سيواصل مشواره داخل قلعة "الابيض والأزرق السماوي" لسنوات مقبلة.

وكان ايموبيلي (27 عاماً) تألق مع لاتسيو أمام يوفنتوس الأسبوع الماضي وقاده للفوز 2-1. وسجل ايموبيلي ثنائية جعلته يحتل صدارة هدافي الكالشيو برصيد 11 هدفاً.

يذكر أن الدولي الايطالي لعب مع عدة أندية ابرزها دورتموند الالماني واشبيلية الاسباني و تورينو الايطالي قبل أن ينضم في 27 يوليو الى لاتسيو مقابل 8.5 مليون يورو.

كما جدد لاتسيو الرابع حالياً في ترتيب الدوري الايطالي عقد حارس مرماه الدولي الألباني توماس ستراكوشا لغاية 2022.