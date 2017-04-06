كيليني يحصل على شهادة جامعية في إدارة الأعمال

حصل جورجيو كيليني مدافع فريق يوفنتوس الايطالي لكرة القدم الخميس على شهادة في إدارة الأعمال من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة تورينو الايطالية بتقدير مشرف.

وذكرت صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" الايطالية أن كيليني (32 عاماً) قام بمناقشة موضوع رسالة تخرجه والتي كانت تحت عنوان "نموذج الأعمال التجارية لنادي يوفنتوس لكرة القدم على المستوى الدولي".

وقال كيليني في حسابه على تويتر معلقاً على شهادة تخرجه بالقول: "حتى النهاية.. عبارة ترافقني دائماً في الملاعب.. لكن في سنوات دراستي الأخيرة كانت حاضرة معي وحفزتني على النجاح بشكل كبير.".

Fino alla fine. Questo motto mi accompagna in campo. E mi ha sostenuto in questi anni sui libri. Felice di essermi laureato! 🎓 pic.twitter.com/4bPZ7deJSV — Giorgio Chiellini (@chiellini) April 6, 2017

وتابع المدافع الصلب لمنتخب إيطاليا: "أنا سعيد جداً بهذا النجاح والحصول على شهادة التخرج..".

وأضاف كيليني الملقب بـ "الدكتور": "بعد حصولي عام 2010 على شهادة في الاقتصاد والتجارة بتقدير 109 درجة، حققت اليوم هدفاً شخصياً جديداً وهو حصولي على شهادة أخرى في اختصاص أخر..".

وتحدث فالتر كارينو الأستاذ بجامعة تورينو عن كيليني قائلاً: "انه (كيليني) يمتلك خصال الطالب المثابر .. لقد استفاد من نظام يخول للموظفين والعاملين في مختلف القطاعات بالتعلم والدارسة عن بعد دون وجوب الحضور إلى الجامعة..".

من جهتها قالت مارينا نوتشياري مديرة كلية الإدارة والاقتصاد بتورينو: "كيليني أثبت بعيداً عن ملاعب كرة القدم أنه مثال يحتذى به في التفاني والمثابرة..".