كارلو أنشيلوتي مدرباً لنابولي

وقال نابولي "يسعد نابولي الاعلان عن التوصل إلى اتفاق مع كارلو أنشيلوتي لقيادة الفريق الأول للمواسم الثلاثة المقبلة"، وذلك في بيان أصدره بعد وقت قصير من تأكيد رئيسه أوريليو دي لورنتيس عبر تويتر رحيل ساري بعد "مساهمته القيمة في قضية نابولي".



وقال أنشيلوتي (58 عاماً) في شريط مصور نشره النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، "أنا سعيد وفخور بأن أكون مدرب فريق مدينة فريدة كهذه مع مشجعين مذهلين".

وتسارعت طوال يوم الأربعاء، الأنباء المتعلقة بعودة أنشيلوتي إلى إيطاليا، بعد أشهر من إقالته من تدريب بايرن ميونيخ الألماني.



وبحسب التقارير الصحافية، توصل أنشيلوتي الى اتفاق مع دي لورنتيس بعد اجتماع بينهما الأربعاء دام لثلاث ساعات، وسبقه محادثات بين الطرفين في وقت متأخر من ليل الثلاثاء أيضاً.

ومع تأكيد التعاقد مع أنشيلوتي، يكون المدرب المخضرم قد عاد إلى الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2009 حين ترك ميلان بعد قيادته الى لقب الدوري المحلي مرة واحدة ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وكان أنشيلوتي قد رفض عرضاً لتدريب المنتخب الإيطالي خلفاً لجانبييرو فنتورا الذي أقيل بعد الفشل التاريخي في بلوغ مونديال 2018. وكشف أنشيلوتي ان من أسباب الرفض، رغبته في تدريب ناد بدلا من منتخب.

وأوردت التقارير الصحافية اليوم ان المدرب السابق ليوفنتوس وتشيلسي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن، سيتقاضى مبلغ 6,5 ملايين يورو سنويا، وسيعاونه في مهمته نجله دافيدي وصهره مينو فولكو.

ويعتبر أنشيلوتي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات كمدرب ومرتين كلاعب مع ميلان، اختصاصياً بالدوريات المحلية، إذ توج بلقب الدوري مع كل الفرق التي دربها باستثناء يوفنتوس (دربه من 1999 حتى 2001).

