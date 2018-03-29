قيمة انتقال ميلينكوفيتش-سافيتش تفوق 90 مليون يورو بحسب مدير لاتسيو

وعن مستقبل لاعب الوسط في نادي العاصمة، قال تاري مهاجم النادي السابق لقناة "سبورتيتاليا": "لا أعرف كم سيبلغ سعره ولا اريد التفكير بذلك. بالطبع سيكون اكثر من 80-90 مليون يورو. سيرغي هام كثير لنا ولم يبلغ قمته بعد".

ويجذب اللاعب الفارع الطول (1,91 م) البالغ 23 عاما انظار ابرز الاندية الاوروبية على غرار برشلونة وريال مدريد الاسبانيين، يوفنتوس الايطالي، باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الانكليزي.

وتابع تاري "اريد ان يكون الامر واضحا. لاتسيو لم يحدد سعرا او يطلب اي شيء مقابل ميلينكوفيتش. تلقينا عروضا على هذا المستوى تقريبا الصيف الماضي، لكننا لم نأخذها بعين الاعتبار".

وعن اهتمام ريال مدريد الاسباني بضمه، اضاف "حاليا هناك اهتمام، لكن لا شيء ملموسا. لم اتحدث ابدا مع ريال مدريد بشأنه".

وكان لاتسيو مدد عقد لاعب وسطه الذي سيخوض المونديال المقبل مع بلاده، في نيسان/ابريل الماضي حتى عام 2022.

وأشار رئيس النادي الازرق كلاوديو لوتيتو في آب/أغسطس الماضي "رفضت 70 مليون يورو من أجل سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش"، وبعدها شهد سوق الانتقالات تضخما كبيرا تصدره انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الاسباني الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو (رقم قياسي عالمي).

ويستضيف لاتسيو بينيفنتو السبت بعد فترة التوقف الدولية.

وكشف تاري ايضا ان المدافع الهولندي ستيفن دي فري الذي سينتهي عقده الصيف المقبل اقترب من الانضمام الى انتر "فلنقل ان هناك امكانية جدية بانضمامه الى انتر".