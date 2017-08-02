قميص توتي يسافر إلى الفضاء

وخاض صانع الألعاب البالغ 40 عاماً مباراته الأخيرة مع روما في 28 أيار/مايو ضد جنوى (3-2)، ليضع بذلك حداً لمسيرة امتدت 24 عاماً لم يدافع خلالها عن ألوان أي فريق غير "جالوروسي".

وبهدف تكريم لاعبه الأيقونة، قرر روما إرسال القميص الذي ارتداه اللاعب في مباراته الأخيرة مع النادي إلى الفضاء من خلال وضعه على متن صاروخ أطلق بنجاح من غويانا الفرنسية.

وقال روما في بيان "المهمة أتمت: صنع التاريخ ليل الثلاثاء بعدما تم بنجاح إرسال القميص الأخير لتوتي كلاعب لروما إلى الفضاء".

وأشار النادي الى ان الصاروخ أرسلته شركة: "أفيو (...) الرائدة في مجال السفر إلى الفضاء"، مرفقة ذلك بصورة للذين ساعدوا في هذه المهمة وهم يرتدون القميص النبيذي لروما مع إسم توتي.

وحملت المباراة ضد جنوى الرقم 786 لتوتي بقميص روما، وهو سجل للأخير 307 أهداف، منها 250 هدفاً في بطولة الدوري.

ومن أبرز انجازات توتي الذي سيتولى الآن منصباً إدارياً في النادي، كأس العالم 2006 مع إيطاليا، وبطولة إيطاليا 2001 مع روما.

وسيعمل توتي جنبًا إلى جنب مع المدير الرياضي للنادي الإسباني مونشي والمدرب الجديد للفريق أوزيبيو دي فرانشيسكو الذي خلف لوتشيانو سباليتي الذي لم تكن علاقته جيدة بتوتي.