فيورنتينا يهزم لاتسيو ويحتفظ بأمل خطف بطاقة أوروبية

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 59 نقطة في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد لاتسيو عند 70 نقطة في المركز الرابع.

على ملعب "أرتيميو فرانكي"، تقدّم لاتسيو عن طريق السنغالي بالدي دياو كيتا الذي وقع هدفه السابع في أربع مباريات (55)، بيد أنّ "فيولا" ردّ بثلاثية حملت توقيع السنغالي الآخر خوما بابكر (67) والكرواتي نيكولا كالينيتش (73) وكريستيانو لومباردي (76 خطأ في مرمى فريقه).

وقلّص أليساندرو مورغيا الفارق لفريق العاصمة في الدقيقة 81.

وأراح مدرب لاتسيو سيموني إنزاغي عدة لاعبين أساسيين قبل نهائي الكأس الأسبوع المقبل مع يوفنتوس.

ويلعب في وقت لاحق أتالانتا الخامس مع ميلان السادس.

ويتأهل بطل الدوري ووصيفه مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ويخوض الثالث الدور الفاصل، فيما تتأهل ثلاثة أندية أخرى إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتستكمل المرحلة الأحد، فيلعب إنتر ميلان مع ساسوولو، بولونيا مع بيسكارا، تورينو مع نابولي، سمبدوريا مع كييفو، باليرمو مع جنوى، كالياري مع إمبولي، كروتوني مع أودينيزي، وروما مع يوفنتوس.