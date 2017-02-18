فيورنتينا يسعى لتجديد عقد بيرنارديسكي

ونشأ بيرنارديسكي في أكاديمية فيورنتينا للشباب وتدرج حتى أصبح لاعباً مهماً في الفريق الأول.

وجذب بيرنارديسكي أنظار أندية كبيرة مثل إنتر وميلان ويوفنتوس وبرشلونة وبايرن ميونيخ وتشيلسي.

ووفقاً لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن فيورنتينا يسابق الزمن لتأمين بقاء اللاعب الذي يعتبر بمثابة الكنز.

يشار إلى أن اللاعب، بعقده الحالي، سيبقى مع الفريق حتى حزيران/يونيو 2019، ولكن تمديد العقد سيرفع راتبه إلى مليوني يورو في العام.

قبل كل شيء، الشرط الجزائي الذي يبلغ 70 مليون يورو سيتم تطبيقه، ويرجح أن يكون صالحاً فقط بالنسبة للأندية غير الإيطالية لتجنب ما حدث مع غونزالو هيغواين عندما انتقل من نابولي ليوفنتوس.