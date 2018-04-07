فيورنتينا يزيد محن روما

وبكر فيورنتينا بالتسجيل عبر ماركو بيناسي في الدقيقة السابعة، واضاف الارجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب اتلتيكو مدريد الاسباني، الهدف الثاني من مجهود فردي رائع (39).

وواصل فيورنتينا انتفاضته وحقق فوزه السادس على التوالي فارتقى الى المركز السابع برصيد 50 نقطة معززا حظوظه في بطاقة اوروبية، وأسدى خدمة الى انتر ميلان ولاتسيو لازاحة روما من المركز الثالث عندما يحلان ضيفين على تورينو واودينيزي الاحد في ختام المرحلة.

وتعادل سبال مع اتالانتا بهدف للبولندي تياغو تشيونيك (39) مقابل هدف للهولندي مارتن دي رون (78 من ركلة جزاء).