العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

فيورنتينا يزيد محن روما

AFP

زاد فيورنتينا جراح روما عندما تغلب عليه 2-صفر على الملعب الاولمبي في العاصمة ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم وذلك قبل 3 ايام من استضافته برشلونة الاسباني في اياب ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا (1-4 ذهابا في كامب نو).

وبكر فيورنتينا بالتسجيل عبر ماركو بيناسي في الدقيقة السابعة، واضاف الارجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب اتلتيكو مدريد الاسباني، الهدف الثاني من مجهود فردي رائع (39).

وواصل فيورنتينا انتفاضته وحقق فوزه السادس على التوالي فارتقى الى المركز السابع برصيد 50 نقطة معززا حظوظه في بطاقة اوروبية، وأسدى خدمة الى انتر ميلان ولاتسيو لازاحة روما من المركز الثالث عندما يحلان ضيفين على تورينو واودينيزي الاحد في ختام المرحلة.

وتعادل سبال مع اتالانتا بهدف للبولندي تياغو تشيونيك (39) مقابل هدف للهولندي مارتن دي رون (78 من ركلة جزاء).

 

السابق هاتريك ديبالا ينقذ يوفنتوس من
اقرأ
هاتريك ديبالا ينقذ يوفنتوس من فخ بينيفينتو
التالي الدوري الإيطالي: روما 0 فيورنت
اقرأ
الدوري الإيطالي: روما 0 فيورنتينا 2