فيورنتينا وسمبدوريا ينعشان حظوظهما الأوروبية

وفي مباراة ثالثة ثالثة مؤجلة، فاز جنوى على ضيفه كالياري 2-1.

وكانت المباريات الثلاث على غرار مباريات بينيفينتو مع هيلاس فيرونا، وميلان مع انتر ميلان، وكييفو فيرونا مع ساسوولو، وتورينو مع كروتوني المقررة غدا الاربعاء، ستقام في الرابع من اذار/مارس، بيد أن وفاة قائد ومدافع فيورنتينا دافيدي أستوري قبل ساعات من الموعد، أدى الى تأجيلها.

وكانت المرحلة افتتحت في الثالث من آذار/مارس بخسارة نابولي المتصدر حينها أمام روما 2-4، وفوز يوفنتوس حامل اللقب على لاتسيو 1-صفر، وسبال على بولونيا بالنتيجة نفسها.

وواصل فيورنتينا انتفاضته وحقق فوزه الخامس على التوالي معمقا جراح أودينيزي الذي مني بخسارته السابعة تواليا وبثنائية نظيفة.

وافتتح فيورنتينا التسجيل في الشوط الاول من ركلة جزاء انبرى لها الفرنسي جوردان فيرتو بنجاح، قبل ان يضيف جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب اتلتيكو مدريد الاسباني، الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وفي الثانية، استعاد سمبدوريا توازنه بعد ثلاث هزائم متتالية وانتزع فوزا غاليا من اتالانتا 2-1. وكان سمبدوريا البادئ بالتسجيل عبر جانلوكا كابراري في الدقيقة 43، وأدرك البرازيلي رافايل تولوي التعادل لاتالانتا في الدقيقة 67، لكن الكولومبي دوفان زاباتا خطف هدف الفوز في الدقيقة 84.

ورفع سمبدوريا رصيده الى 47 نقطة وصعد الى المركز السابع بفارق المواجهات المباشرة امام اتالانتا وفيورنتينا. وتتخلف الفرق الثلاثة بفارق 3 نقاط عن ميلان السادس وصاحب المركز الاخير المؤهل الى مسابقة الدوري الاوروبي الموسم المقبل.

واستعاد جنوى نغمة الفوز بعد 4 مباريات (3 هزاءم وتعادل) بتغلبه على ضيفه كالياري بهدفين لجانلوكا لابادولا (53) والبرتغالي لوري ميديروش (90) مقابل هدف لنيكولا باريلا (62 من ركلة جزاء).

وصعد جنوى الى المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة مقابل 29 لكالياري الرابع عشر.



