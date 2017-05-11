فيردر بريمن ينهي ارتباطه مع غارسيا

وستودع جماهير بريمن غارسيا، الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر السبت المقبل في مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الألماني "بوندسليغا" على ملعبه أمام هوفينهايم.

وقال اللاعب الأرجنتيني: "الفترة المزدهرة انتهت بالنسبة لي ولعائلتي، دائماً ما كنت أشعر بأنني على ما يرام في النادي، من المؤسف أننا لم نتوصل لاتفاق من أجل الاستمرار معا، أتمنى الأفضل للنادي ولجماهيره".

ولم يتوصل النادي واللاعب (28عاماً) لاتفاق من أجل تمديد التعاقد، الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

وانتقل غارسيا قبل أربع سنوات لصفوف بريمن، قادماً من باليرمو الإيطالي، وشارك في 93 مباراة في البوندسليغا وأربع مباريات أخرى في كأس ألمانيا.