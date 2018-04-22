غاتوزو يوجه انتقادات لاذعة للاعبي ميلان

وقال غاتوزو بعد الهزيمة 1-صفر في استاد سان سيرو بميلان: "مثل هذا الأداء غير مقبول .. بالفعل راودني إحساس غريب خلال الأيام الماضية. نحن فريق بلا روح وأنا المسؤول الأول عن ذلك وعلينا تغيير طريقتنا وأسلوبنا".

وأضاف غاتوزو "هذه لم تكن مجرد هزيمة وحسب لكنها ستبقى في تاريخ ميلان .. هذه هزيمة مؤلمة لأن ميلان ناد عريق وله مكانة متميزة. هناك من يتحمل المسؤولية عن ذلك .. وهو أنا".

وأردف لاعب خط الوسط السابق "علينا الاعتذار للجمهور عن هذا الوضع المخجل. ففي أول موقف صعب ضل الفريق طريقه".

ويحتل ميلان بطل أوروبا سابقا المركز السادس بين فرق دوري الدرجة الأولى الايطالي برصيد 54 نقطة .



