عقوبة قاسية لثلة من جماهير لاتسيو

وذكرت الشرطة اليوم الجمعة أنّ 20 مشجعاً تم التعرف عليهم ويخضع حالياً 13 مشجعاً للتحقيق بتهمة التمييز العنصري للمواد المعادية للسامية "والتي يهينونها بسبب محتواها وقدرتها على التحريض على الكراهية العنصرية".

بعد مباراة لاتسيو أمام ضيفه كالياري الأحد الماضي، اكتشفت الملصقات والتي تظهر فرانك ترتدي قميص فريق روما بجانب إهانات معادية للسامية والمثليين تجاه جماهير روما.

وأثار هذا التصرف حالة من الغضب في إيطاليا وفي العالم الرياضي.

وذكرت الشرطة أنّ المشجعين تم حرمانهم من المباريات لفترة من خمس إلى ثماني سنوات.

وتعهد كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو بتنظيم رحلات دراسية لمعسكر "أوشفيتز" وشراء الزهور في بادرة اعتذار للمعبد اليهودي في روما.

وارتدى الفريق أيضاً صورة مطبوعة على قمصانهم لفرانك في مباراة الفريق أمس الأول الأربعاء أمام بولونيا.