سترينيتش يأخذ استراحة بسبب مشاكل في القلب

وانضم المدافع البالغ 31 عاماً، وأحد العناصر الأساسيين في التشكيلة الكرواتية التي بلغت المباراة النهائية لكأس العالم 2018، إلى النادي الإيطالي في تموز/يوليو الماضي لثلاثة أعوام قادماً من سمبدوريا.

ولم يخض المدافع بعد أي مباراة مع ناديه الجديد الذي أعلن ليل السبت، في يوم انطلاق المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لموسم 2018-2019، أن لاعبه سيغيب لفترة غير محددة.

وأورد النادي في بيان "خلال فحوص طبية روتينية يجريها الرياضيون المحترفون في إيطاليا، تبين أن إيفان سترينيتش يعاني من بداية تضخم في عضلة القلب، وسيتطلب الأمر فحوصا إضافية بعد فترة راحة".

وكان ميلان يعول على سترينيتش في مسعاه لكسر هيمنة يوفنتوس على كرة القدم المحلية في الأعوام الماضية، إلى جانب لاعبي انضموا إلى صفوفه هذا الصيف، من أمثال مواطنه نيكولا كالينيتش، الأرجنتيني غونزالو هيغواين والمدافع ماتيا كالدارا وحارس المرمى الإسباني بيبي رينا.

وخاض سترينيتش 41 مباراة دولية، منها ست مباريات من سبع خاضها المنتخب الكرواتي في مسيرته نحو المباراة النهائية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر أمام فرنسا بنتيجة 2-4.

