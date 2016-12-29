ساعات تفصل رينكون على تقمّص زي يوفنتوس

ووصل لاعب الوسط الدولي رينكون بالفعل إلى تورينو للخضوع للكشف الطبي تمهيداً للإنتقال إلى يوفنتوس.

ونشر يوفنتوس عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لرينكون عقب وصوله إلى المركز الطبي لإجراء الفحوص الطبية.

وكتب يوفنتوس: "توماس رينكون وصل إلى تورينو، الفحوص الطبية جارية الآن".

ومن المتوقع أن ينضم رينكون (28 عاماً) بعقد إعارة إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية مطلع الشهر المقبل، على أن ينتقل اللاعب بعقد نهائي للفريق في نهاية الموسم مقابل نحو ثمانية ملايين يورو.

وانضم رينكون إلى جنوى قادماً من هامبورغ الألماني في 2014 وشارك معه في 78 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.