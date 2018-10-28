ساسوولو يتجنب هزيمة رابعة

ورفع ساسوولو رصيده الى 15 نقطة وتقدم الى المركز السابع مؤقتا بفارق نقطة أمام روما الذي يلعب لاحقا في ضيافة نابولي الثاني ووصيف الموسم الماضي.

وتقدم بولونيا مرتين عبر الأرجنتيني رودريغو بالاسيو (2) والسنغالي إبراهيما مباي (56)، وعادل صاحب الأرض مرتين عن طريق البرازيلي مارلون سانتوس (17) والغاني كيفن برانس بواتينغ (85 من ركلة جزاء).

وفاز كالياري على كييفو بهدفين لليوناردو بافوليتي (15) والأرجنتيني لوكاس كاسترو (59) مقابل هدف للبولندي ماريوس ستيبنسكي (79).

وتعادل جنوى بعشرة لاعبين مع أودينيزي 2-2.

سجل للأول رومولو سوزا (32 من ركلة جزاء) والأرجنتيني كريستيان روميرو (67) قبل أن يخرج بالإنذار الثاني (74)، وللثاني كيفن لازانيا (65) والأرجنتيني رودريغو دي بول (70).

وسقط سبال أمام العائد فروزينوني بثلاثية نظيفة سجلها الغاني يوسف رامان تشيبساه (40) وكاميلو تشانو (53) وأندريا بينامونتي (89).