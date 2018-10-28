ساسولو ينجو من الخسارة على ملعبه أمام بولونيا

سقط فريق ساسولو في فخ التعادل أمام ضيفه بولونيا (2-2) اليوم الأحد في إطار الأسبوع العاشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أقيمت المباراة على استاد مابي معقل ساسولو وجاءت مثيرة منذ دقائقها الأولى إذ نجح المهاجم الأرجنتيني المخضرم رودريغو بالاسيو في افتتاح التسجيل لبولونيا في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء، ثم تعادل مارلون سانتوس لساسولو في الدقيقة 17 قبل أن يتقدم إبراهيما مباي للضيوف مجدداً في الدقيقة 56، وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق نجح كيفين برينس بواتينغ في إنقاذ ساسولو من الخسارة بتسجيله هدف التعادل من ركلة جزاء.

ورفع ساسولو رصيده بذلك إلى 15 نقطة في المركز السابع مؤقتاً والتعادل هو الثالث له هذا الموسم مقابل 3 هزائم وأربعة انتصارات، فيما أصبح رصيد بولونيا 9 نقاط في المركز السادس عشر.

