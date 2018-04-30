رابطة الدوري الإيطالي تحقق بإساءات عنصرية تجاه ماتويدي

تحقق رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم في تقارير تفيد بأن الفرنسي بليز ماتويدي لاعب خط الوسط في نادي يوفنتوس كان ضحية اعتداء عنصري خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميلان في ملعب جوزيبي مياتزا" في ميلانو في الدوري الإيطالي السبت.

وقال مسؤولو لجنة الانضباط في الـ "سيري أ" الاثنين أن المراقبين الثلاثة الموجودين في جوزيبي مياتزا سمعوا "هتافات تعرب عن التمييز العنصري .. استمرت لبضع ثوان" استهدفت اللاعب الفرنسي الدولي.

وأتت الهتافات من المستويات الثلاثة لـ "كيرفا فيردي" التي احتلها مشجعو انتر ميلان، وبدأت بعد 55 دقيقة من صافرة بداية المباراة التي فاز فيها يوفنتوس 3-2 عندما حول تخلفه 1-2 إلى فوز بهدفين في الدقائق الثلاث الأخيرة للكولومبي خوان كوادرادو والأرجنتيني غونزالو هيغواين.

وأكدت الرابطة في بيان أنه "من الضروري الحصول على البيانات، حتى التقريبية، على إشغال الجزء المعني، وكذلك تلقي تأكيدات أن هذه الهتافات سمعت من جميع القطاعات الثلاثة من كيرفا فيردي، كما هو مبين في التقرير" وأضافت أن العقوبة ستعتمد على عدد المشجعين الذين شاركوا في الهتافات ومدى قوة الصراخ.

وهي ليست المرة الأولى التي يقع فيها ماتويدي ضحية لإساءة مشابهة إذ كان تعرض مرتين هذا الموسم لهتافات عنصرية من قبل المشجعين في فيرونا وكالياري.

وغُرم نادي فيرونا 20 ألف يورو (24 ألف دولار) وتم حظر جزئي للملعب، لكن كالياري لم يعاقب على الرغم من أن النادي أصدر اعتذاراً للاعب الفرنسي البالغ من العمر 31 عاماً.

وانضم ماتويدي الذي خاض 64 مباراة دولية مع منتخب فرنسا إلى نادي "السيدة العجوز" قبل بداية الموسم الحالي قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف بقميص فريقه الجديد.

