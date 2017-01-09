ديبالا باق مع يوفنتوس ولن يرحل إلى ريال مدريد

وكان ديبالا قد سجل هدفاً من ركلة جزاء في المباراة، التي تغلب فيها يوفنتوس بثلاثية نظيفة على منافسه بولونيا أمس الأحد في الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم للرقم أربعة، بعد 11 مباراة لعبها في المسابقة الإيطالية.

وثارت العديد من التكهنات في وسائل الإعلام مؤخراً حول اقتراب نجم المنتخب الأرجنتيني من الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، ولكن ماروتا أكد أن ديبالا البالغ من العمر 23 عاماً لن يذهب إلى أي مكان آخر خارج أسوار يوفنتوس.

وقال ماروتا في تصريحات صحفية: "لا يوجد أي اتصالات من عمالقة الدوري الإسباني".

وأضاف: "أريد أن أوضح أنه يربطنا مع ديبالا تعاقد يمتد لعدة سنوات وتفاوضنا مع المقربين منه قبل أشهر على رفع أجره بالقيمة، التي يستحقها".

وتابع ماروتا قائلاً: "علاقتنا جيدة، ولا نخشى إمكانية رحيله، اليوفنتوس أحد أفضل الأندية في العالم وهو مكان تصل إليه وليس لتعبر من خلاله".

ويمتد تعاقد ديبالا حتى منتصف 2020 مع يوفنتوس، متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه.