دربي روما لتمهيد الطريق نحو لقب جديد ليوفنتوس

قد يخرج يوفنتوس من المرحلة الرابعة والثلاثين وهو على بعد نقطة فقط من حسم لقبه السادس على التوالي في الدوري الإيطالي، وذلك لأن ملاحقه الأساسي روما يخوض مواجهة ثأرية مع جاره اللدود لاتسيو في دربي العاصمة.

ويتصدر فريق المدرب ماسيميليانو اليغري الترتيب بفارق 8 نقاط عن روما قبل 5 مراحل على نهاية الموسم، وبالتالي يبدو الطريق مفتوحاً أمامه للفوز باللقب للموسم السادس على التوالي، وهو سيقطع شوطاً هاماً نحو تحقيق هذا الهدف حال فوزه الجمعة على مضيفه القوي اتالانتا.

وسيخوض يوفنتوس مباراته مع اتالانتا الخامس الذي لم يخسر سوى مباراة واحدة في المراحل الـ13 الأخيرة، يوم الجمعة لكي يحظى بالوقت الكافي من أجل التحضير لما ينتظره الأربعاء على "ستاد لويس الثاني" حيث يحل ضيفا على موناكو الفرنسي في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحلم يوفنتوس بالثلاثية لأنه وصل أيضاً الى نهائي كأس إيطاليا حيث يواجه لاتسيو، وهو يسعى إلى لقب ثالث على التوالي في المسابقة.

- معركة مفتوحة بين روما ونابولي ولاتسيو -

وقد يتحقق ضمان اللقب منذ المرحلة المقبلة في حال انتهت مواجهة دربي العاصمة بين روما ولاتسيو لمصلحة الأوّل، لأن يوفنتوس سيوسع الفارق (في حال فوزه على اتالانتا) الى 11 نقطة قبل أربع مراحل على نهاية الموسم، ما يعني أنه سيكون بحاجة إلى التعادل مع جاره تورينو لكي يضمن التتويج منطقياً وإلى الفوز ليحسمه رسمياً.

وتحسب في ايطاليا المواجهات المباشرة لتحديد هوية البطل في حال التعادل بالنقاط، ولم يخض يوفنتوس مباراة الإياب مع روما الذي سيواجهه في المرحلة الـ36 على ملعب الأخير بعد أن تغلب على نادي العاصمة 1-صفر ذهاباً.

وستكون مواجهة الأحد بين روما ولاتسيو نارية لأن الأخير يبحث عن الإبقاء على حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم، فيما يأمل الثاني الإبقاء على حظوظه بلقب الدوري والثأر لخروجه على يد جاره من الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس (0-2 ذهابا و3-2 إياباً).

ويدرك روما أن الخسارة أمام جاره الذي يحتل المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن المركز الثالث المؤهل الى الدور التمهيدي لمسابقة دوري الأبطال، ستجعله مهدداً أيضاً بفقدان المركز الثاني المؤهل إلى البطولة القارية كونه يتقدم حالياً بفارق 4 نقاط عن نابولي، لكن الأخير يخوض بدوره اختباراً صعباً خارج قواعده ضد انتر ميلان.

وفي المباريات الأخرى، يلعب السبت تورينو مع سمبدوريا، على أن يلتقي الأحد بولونيا مع اودينيزي، وامبولي مع ساسوولو، وباليرمو مع فيورنتينا، وكالياري مع بيسكارا، وجنوى مع كييفو فيرونا، وكروتوني مع ميلان الباحث عن فوزه الأوّل مع مالكيه الصينيين الجدد بعد تعادل وهزيمة في مستهل حقبة ما بعد سيلفيو برلوسكوني.