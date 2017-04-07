دامبروزيو يمدد عقده مع انتر ميلان حتى 2021

وقال دامبروزيو "انا فخور بأن أكون جزءا من هذه العائلة، أود أن أشكر النادي والمدرب ستيفانو بيولي وزملائي في الفريق".

وخاض دامبروزيو (28 عاما) 97 مباراة مع انتر ميلان منذ انضمامه إلى صفوفه في كانون الثاني/يناير 2014، واستدعاه المدرب جيان بييرو فنتورا مؤخراً الى تشكيلة المنتخب.

وسقط انتر ميلان أمام ضيفه سمبدوريا 1-2 الاثنين الماضي في ختام المرحلة الثلاثين من الدوري، فتجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين خلف اتالانتا.

ودعا بيولي إلى "رد حازم" بعدما تقلصت فرصة الفريق في امكان انتزاع احدى البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب الخسارة أمام سمبدوريا.

وقال مدرب انتر الجمعة "كانت خسارة مخيبة أمام سمبدوريا، ولكن موسمنا لم ينته بعد، وأتوقع أن نحول هذه الخيبة إلى تصميم".

ويحل إنتر ضيفا على كروتوني الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين، والفوز يعيد إليه الامل في المشاركة بدوري الابطال، كما يبقي معنويات لاعبيه مرتفعة قبل استضافة غريمه ميلان في مباراة الدربي في السادس عشر من الشهر الجاري.

ويشارك الأوّل والثاني في الدوري الإيطالي مباشرة في دوري أبطال أوروبا، ويخوض الثالث الملحق، في حين يشارك الرابع في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ويخوض الخامس الملحق المؤهل اليه.

يملك انتر رابع أفضل هجوم هذا الموسم مع 56 هدفا، خلف نابولي (69) وروما (66) ويوفنتوس (60)، الا ان بيولي أقر بوجوب معالجة الثغرات الدفاعية بعدما اهتزت شباك الفريق 33 مرة.

وقال في هذا الصدد "لدينا العديد من اللاعبين الكبار ولكن طريقة لعبنا بالغة الاهمية. إننا نسجل الكثير من الاهداف، ولكننا نتلقى أيضا العديد منها".

وأضاف "تابعنا الاخطاء التي ارتكبناها الاسبوع الماضي ولكنها بالتأكيد لن تفقدنا تركيزنا لمباراة الدربي الاسبوع المقبل. تذوقنا طعم الفوز للمرة الاخيرة منذ شهر، والسبب يعود جزئيا الى فترة التوقف الدولية، ولذلك سيكون خطأ كبيراً التقليل من شأن مباراة الاحد (ضد كروتوني)".