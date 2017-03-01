جيامباولو مرشح لتدريب فيورنتينا

وأشارت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" إلى أن مدرب إمبولي السابق والمدرب الحالي لسامبدوريا هو أبرز المرشحين لتدريب فيورنتينا، رغم أن آمال النادي لا تزال معلقة على إمكانية إقناع ماوريسيو ساري مدرب نابولي، بتولي المنصب الذي سيصبح شاغراً بالرحيل المنتظر لباولو سوزا.

وتردد أن بانتاليو كورفينو مدير الكرة بفيورنتينا يتمنى بشكل كبير إسناد تدريب الفريق إلى ساري، المدرب السابق لإمبولي أيضاً.

ويستبعد بشكل كبير أن يعرض النادي التجديد على مدربه البرتغالي سوزا، بعد فترات سجل فيها الفريق نتائج كارثية أثارت احتجاجات من قبل الجماهير.