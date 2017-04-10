جنوى يعود إلى قديمه

استغنى جنوى اليوم الاثنين عن خدمات المدرب اندريا ماندورليني بعد ست مباريات فقط على توليه المهمة وأعاد النادي المتعثر في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم مدربه السابق ايفان يوريتش الذي كان قد أقاله في فبراير/شباط.

وأقيل ماندورليني بعد خسارة فريقه اخر أربع مباريات دون أن يهز شباك المنافسين.

وضمن هذه السلسلة تجرع هزيمة قاسية بخماسية دون رد على أرضه أمام اتلاتنا في الثاني من ابريل/نيسان تلتها هزيمة بثلاثية أمام مضيفه اودينيزي أمس الاحد ليتراجع للمركز 16 بين 20 فريقا.

وقال النادي في بيان قبل أن يعلن عودة يوريتش الى دوره السابق "يعلن نادي جنوى لكرة القدم اعفاء المدرب اندريا ماندورليني من مهام منصبه اضافة الى مساعديه."

وعين المدرب الكرواتي في بادئ الامر في يونيو حزيران الماضي بعد الصعود لدوري الأضواء لكنه أقيل في 19 فبراير/شباط عقب هزيمة بخماسية دون رد أمام بيسكارا متذيل الترتيب.