تورينو يرفض عرض أرسنال لضم مهاجمه بيلوتي

وأشارت تقارير أنّ بيلوتي (23 عاماً) الملقب بـ"الديك" كان مطارداً من مانشستر يونايتد الإنكليزي، ما دفع مالك تورينو أوربانو كايرو إلى إدراج بند جزائي بقيمة 100 مليون يورو للاندية الأجنبية الراغبة في ضمه، وذلك عندما مدد عقد الشهر الماضي حتى 2021.



وذكر تورينو أنّه رفض عرض أرسنال المقدم في الأسابيع الماضية، وذلك للفارق الشاسع بينه وبين سعر اللاعب.



وقال المدير الرياضي جانلوكا بيتراكي:، "نعم تلقينا العرض، لكنه لم يكن بمستوى القيمة الحقيقية للاعب".



وتابع "في كل الأحوال لن يرحل إلى أي مكان الآن. سنرى ماذا سيحصل في المستقبل، لكننا ننوي الاحتفاظ ببيلوتي".