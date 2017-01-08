تورينو يرفض عرض أرسنال لضم مهاجمه بيلوتي
رفض نادي تورينو الإيطالي لكرة القدم عرضاً من أرسنال الإنكليزي لضم مهاجمه الدولي أندريا بيلوتي، قدرت قيمته بزهاء 65 مليون يورو، بحسب ما ذكر مسؤولو الأول الأحد.
وأشارت تقارير أنّ بيلوتي (23 عاماً) الملقب بـ"الديك" كان مطارداً من مانشستر يونايتد الإنكليزي، ما دفع مالك تورينو أوربانو كايرو إلى إدراج بند جزائي بقيمة 100 مليون يورو للاندية الأجنبية الراغبة في ضمه، وذلك عندما مدد عقد الشهر الماضي حتى 2021.
وذكر تورينو أنّه رفض عرض أرسنال المقدم في الأسابيع الماضية، وذلك للفارق الشاسع بينه وبين سعر اللاعب.
وقال المدير الرياضي جانلوكا بيتراكي:، "نعم تلقينا العرض، لكنه لم يكن بمستوى القيمة الحقيقية للاعب".
وتابع "في كل الأحوال لن يرحل إلى أي مكان الآن. سنرى ماذا سيحصل في المستقبل، لكننا ننوي الاحتفاظ ببيلوتي".