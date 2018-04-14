وطرد مدافع كييفو ماتيا باني قبل دقيقتين على نهاية الوقت، لكن فريق مدينة فيرونا احتفظ بالتعادل حتى صافرة النهاية، ليضمن نقطة ثمينة في محاولته الهرب من الهبوط الى الدرجة الثانية.

ووقف اللاعبون دقيقة صمت قبل بداية المباراة تكريما للمدافع الايطالي السابق ساورو توما، الذي توفي الثلاثاء عن 92 سنة، وكان أحد الغائبين عن تحطم طائرة فريقه الكارثية في 1949.

ورفع تورينو رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر بعد 3 انتصارات متتالية.

وفي مباراة ثانية، عجز انتر عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادله السلبي مع مضيفه اتالانتا.

وبقي انتر في المركز الخامس برصيد 60 نقطة بالتساوي مع لاتسيو الثالث وروما الرابع اللذين يلتقيان الأحد.

وهذا التعادل الثاني عشر هذا الموسم للاعبي المدرب لوتشانو سباليتي من أصل 31 مباراة خاضها "نيراتسوري"، علما بأنهم عجزوا عن التسجيل أيضا في آخر ثلاث مباريات.

ومني اودينيزي بخسارة تاسعة تواليا امام مضيفه كالياري 1-2. سجل للفائز ليوناردو بافوليتي (21) ولوكا تشيبيتيلي (84) ولاودينيزي كيفن لازانيا (10).

وحافظ جنوى على موقعه في وسط اللائحة بفوزه على ضيفه كروتوني 1-صفر بهدف داينال بيسا (28).

ويلعب يوفنتوس الباحث عن لقب سابع تواليا مع ضيفه سمبدوريا الأحد في تورينو، بعد خروجه الموجع من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

ويملك يوفنتوس 81 نقطة من 31 مباراة، بفارق 4 عن نابولي الثاني الذي يخوض مباراة قوية ضد ميلان السادس الأحد.