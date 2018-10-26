تشانغ رئيساً جديداً لنادي إنتر

وتشانغ، الذي أصبح الرئيس 21 للنادي عبر تاريخه، هو ابن تشانغ جيندونغ رئيس مجموعة سونينغ القابضة الصينية للإلكترونيات والتي اشترت حصة أغلبية في النادي عام 2016.

وكان يشغل مكاناً في مجلس الإدارة خلال العامين الماضيين وأشرف فعلياً على إدارة شؤون النادي اليومية.

وأعلن إنتر تعيينه في تسجيل فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر إنتر: "النادي وجماهيره والمدينة كانت تنتظرك، مرحباً أيها الرئيس تشانغ".

وقال تشانغ في الفيديو: "عندما أغمض عيني أرى مدينة تمتلك تاريخاً عريقاً وأمامها الكثير، إنّه ناد يلعب ليفوز بقلوب الجميع، وبعد ذلك أفتح عيني لأرى أنّ كل هذا موجود بالفعل هنا، أنا مستعد، هل أنتم مستعدون؟".



وسيحل تشانغ محل الإندونيسي إيريك توهير الذي كان رئيساً لإنتر في السنوات الخمس الماضية.