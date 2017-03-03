تأجيل بيع ميلان إلى مستثمرين صينيين

وصرح غالياني: "المفاوضات مع مجموعة (سينو-يوروب سبورتس) الصينية لم تنته بعد والبيع لن يتم اليوم كما كان مقرراً في الأصل".

وجاء تصريح غالياني في أعقاب اجتماع للجمعية العامة للمساهمين التي تم استدعاؤها لتكون شاهداً على الصفقة بين مجموعة "فين إينفست" القابضة التابعة لرئيس النادي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني ومجموعة "سينو-يوروب سبورتس".

وأشار غالياني إلى أن مجموعة "فين إينفست" تفكر "بإمكانية ايجاد اتفاق بخصوص تنازل سريع عن مساهمتها في النادي".

وأجمعت الصحف الإيطالية على أن المستثمرين الصينيين طلبوا تأجيل التوقيع مع إمكانية تسديد دفعة جديدة بقيمة 100 مليون يورو بسبب انسحاب أحد المستثمرين الصينيين لأنه لم يستطع الحصول على تصريح بإخراج 80 إلى 100 مليون يورو من الصين.

وسدد الطرف الصيني حتى الآن 200 مليون يورو في دفعات سابقة، وهو يواجه صعوبات مالية بعد انسحاب أحد المستثمرين.

وكان القطب الإعلامي سيلفيو برلوسكوني وافق في آب/أغسطس 2016 على بيع النادي الذي يرأسه منذ ثلاثة عقود مقابل 740 مليون يورو، إلا أن موعد انجاز الصفقة التي تتم على مراحل، وقع تأجيله مرات عدة.