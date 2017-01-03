بيسكارا يعير أكويلاني إلى ساسوولو

وعاد أكويلاني (32 عاماً) إلى الدوري الإيطالي في صيف 2016 حيث انتقل إلى بيسكارا قادماً من سبورتنغ لشبونة البرتغالي بعد موسم واحد في صفوف الفريق البرتغالي.

ولكن أكويلاني الذي خاض 38 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي (الآزوري) خلال مسيرته الكروية حتى الآن، لم يحقق النجاح الذي سعى إليه مع بيسكارا حيث خاض مع الفريق تسع مباريات فقط وسجل هدفاً واحداً.

ويقبع بيسكارا في المركز الأخير بجدول الدوري الإيطالي ليرحل أكويلاني إلى ساسوولو بحثاً عن فرصة أفضل للمشاركة والسطوع.