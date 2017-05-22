بيسكارا يحسم مواجهة يائسة أمام باليرمو

وسجل الكرواتي روبرت موريتش (15) والروماني ألكسندرو ميتريتا (87) الهدفين.

وهو الفوز الثالث هذا الموسم لبيسكارا أول الهابطين إلى الدرجة الثانية، والأول منذ تغلبه على جنوى 5-صفر في 19 شباط/فبراير الماضي حيث مني بعدها بتسع هزائم وسقط في فخ التعادل مرتين.

في المقابل، مني باليرمو الهابط أيضاً بخسارته الـ24 هذا الموسم والأولى في مبارياته الأربع الأخيرة فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.