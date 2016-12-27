بونوتشي كاد يعتزل كرة القدم بسبب مرض ابنه

وقال بونوتشي، الذي وقّع عقداً جديداً لمدة أربع سنوات ونصف هذا الشهر مع يوفنتوس، إن مسيرته كادت تتوقف بعد أن عاد من المشاركة الدولية في يورو 2016.

وأضاف مدافع يوفي في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا": "الخوف الذي استمر في الفترة من تموز/يوليو حتى قبل أيام قليلة انتهى، نحن دائماً نقول لماتيو أنت البطل وقد فزت في المباراة الأكثر صعوبة".

وتابع "لقد بدأ باللعب مع أخيه مرة أخرى، وسرعان ما بدأ بالمشاكسات معه، إنه يسير على ما يرام نفسياً وجسدياً".

ووصف بونوتشي (29 عاماً) الأحداث التي واجهته بأنها التحدي الأكبر في حياته والتي جعلته يفكر جديا بالاعتزال.

وتابع قائلاً: "دخل المستشفى لعلاج فتق، ولكن شعرنا أن الصبي لم يكن نفسه، في الحقيقة إن طبيباً رائعاً في مستشفى ريجينا مارغريتا كشف عن حالته الخطيرة وكان علينا أن نتصرف على الفور، في اليوم التالي دخل ماتيو في الثامنة صباحاً ولم يخرج حتى الرابعة بعد الظهر".